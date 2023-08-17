Родственники укушенного змеей индийца едва не убили его святой водой

Пострадавшего Сому Тхакерая из деревни Караджгаон привезли в сельскую больницу после того, как его укусила змея. Пока пациент лежал в палате, один из его родственников решил провести над ним ритуал. Он попытался дать Тхакераю святую воду, чтобы исцелить его.

Несмотря на то, что врачи настоятельно рекомендовали прекратить ритуал, родные мужчины не послушали их советов. В результате состояние индийца ухудшилось из-за кровотечения.

В конце концов мужчину отправили в другую больницу, где специалистам удалось стабилизировать его состояние. Сотрудник больницы подчеркнул, что из-за риска при работе в сельской местности им пришлось обратиться в полицию, которая предоставила охрану для медицинского учреждения.