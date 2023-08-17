ВИДЕО| Благотворительный концерт „Украина благодарит!“ соберет пожертвования на строительство бомбоубежищ в школах на востоке Украины
Вечером 24 августа в День восстановления независимости Украины, на площади Свободы в Таллинне состоится зрелищный бесплатный концерт „Украина благодарит!“. До, во время и после концерта, в период 17-31 августа, пройдёт благотворительный сбор пожертвований по телефону на строительство бомбоубежищ в школах в прифронтовых городах восточной Украины.
По словам одного из организаторов концерта, живущего в Эстонии музыканта с украинскими корнями Руслана Трочинского, цель этого мероприятия прежде всего в том, чтобы выразить благодарность всему эстонскому народу, который поддержал Украину, в которой сейчас идёт война, и вместе отметить День восстановления независимости Украины. „Сегодня невозможно отрицать или как-то обойти стороной тот факт, что Украине, к сожалению, приходится сражаться за свою свободу. Духовная и материальная поддержка эстонского государства и народа по-прежнему очень важна для Украины“, – сказал Трочинский. Организаторы концерта в сотрудничестве с государственными учреждениями, а также внушающими доверие некоммерческими организациями Эстонии и Украины подготовили благотворительный проект по строительству до 8 бомбоубежищ для школ в городе Доброполье на востоке Украины и приобретению основных предметов первой необходимости для их оснащения.
„Сентябрь уже на пороге, и вот-вот начнётся учебный год, но многие украинские дети уже третий год физически не посещают занятия. Сначала из-за ограничений, связанных с коронавирусом, а теперь уже полтора года – из-за частых ракетно-бомбовых ударов. Для этих детей строительство в прифронтовых районах бомбоубежищ возле школ — это вопрос качества образования в долгосрочной перспективе, а в краткосрочной — вопрос жизни и смерти“, — пояснил Руслан Трочинский суть благотворительного проекта, связанного с концертом. Пожертвования на строительство бомбоубежищ для школ в Украине можно сделать с 17 по 31 сентября в сетях всех операторов связи Эстонии по телефону 900 7911 (сумма пожертвования 10 евро), 900 7912 (сумма пожертвования 25 евро) и 900 7913 (сумма пожертвования 50 евро).
Кампанию по сбору пожертвований проведет основанная Русланом и Терье Трочинскими некоммерческая организация - MTÜ Kultuuride Ristmik. Все собранные деньги будут направлены в Украину.
Проект строительства и оснащения бомбоубежищ будут реализовывать на месте совместно с городскими властями представители украинской социальной краудфандинговой платформы „Моє Місто“ («Мой город“) и работающей в городе
некоммерческой организации „Строим Доброполье“. В сентябре Руслан Трочинский намерен посетить Доброполье, чтобы узнать о ходе реализации проекта.
По словам Максима Кононенко, посла Украины в Эстонии, Эстония и другие страны, поддержавшие Украину, играют чрезвычайно важную роль в способности Украины противостоять российской агрессии и сохранить свою независимость. „Приглашаю всех присоединиться к нам на концерте, который состоится в Таллинне на площади Свободы, и в этом символическом месте мы можем вместе отпраздновать День независимости Украины. От имени украинского государства и наших граждан выражаю глубочайшую благодарность Эстонии за понимание, международную поддержку, военную помощь, гуманитарную помощь и предоставление убежища украинцам, которые смогли обрести здесь безопасность. В сердцах украинцев это проявление человечности останется навсегда“, — сказал Максим Кононенко.
В первой части благотворительного концерта, который состоится 24 августа, перед зрителями выступят Таллиннский полицейский оркестр под управлением Сийма Аймлы, а также солисты Элина Нечаева, Стефан, Танель Падар, Сильвер Сепп, Руслан Трочинский, Руте Трочинскaя и ансамбль Свята Ватра. Во второй части концерта на сцену выйдут украино-канадское трио Balaklava Blues и Руслана, которая впервые принесла Украине победу на Евровидении.
В завершение вечера Эстонский национальный мужской хор и все участники концерта выйдут на сцену, чтобы вместе исполнить песню „Червона калина“, ставшую гимном украинцев в борьбе за свободу.
Концерт „Украина благодарит!“ пройдёт в Таллинне на площади Свободы в четверг, 24 августа, с 19:00 до 21:00 и будет бесплатным для всех. Концерт будет транслироваться в прямом эфире на канале ЕТV.
Организация этого концерта стала возможной при поддержке города Таллинна, Государственной канцелярии, Министерства культуры, Министерства обороны, KPMS, Nordic Hotel Forum, Go Hotel Shnelli, RGB, Showtech, Meeskond, Forus Taxi и Delfi Meedia.