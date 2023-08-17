ВИДЕО| Благотворительный концерт „Украина благодарит!“ соберет пожертвования на строительство бомбоубежищ в школах на востоке Украины

По словам одного из организаторов концерта, живущего в Эстонии музыканта с украинскими корнями Руслана Трочинского, цель этого мероприятия прежде всего в том, чтобы выразить благодарность всему эстонскому народу, который поддержал Украину, в которой сейчас идёт война, и вместе отметить День восстановления независимости Украины. „Сегодня невозможно отрицать или как-то обойти стороной тот факт, что Украине, к сожалению, приходится сражаться за свою свободу. Духовная и материальная поддержка эстонского государства и народа по-прежнему очень важна для Украины“, – сказал Трочинский. Организаторы концерта в сотрудничестве с государственными учреждениями, а также внушающими доверие некоммерческими организациями Эстонии и Украины подготовили благотворительный проект по строительству до 8 бомбоубежищ для школ в городе Доброполье на востоке Украины и приобретению основных предметов первой необходимости для их оснащения.

„Сентябрь уже на пороге, и вот-вот начнётся учебный год, но многие украинские дети уже третий год физически не посещают занятия. Сначала из-за ограничений, связанных с коронавирусом, а теперь уже полтора года – из-за частых ракетно-бомбовых ударов. Для этих детей строительство в прифронтовых районах бомбоубежищ возле школ — это вопрос качества образования в долгосрочной перспективе, а в краткосрочной — вопрос жизни и смерти“, — пояснил Руслан Трочинский суть благотворительного проекта, связанного с концертом. Пожертвования на строительство бомбоубежищ для школ в Украине можно сделать с 17 по 31 сентября в сетях всех операторов связи Эстонии по телефону 900 7911 (сумма пожертвования 10 евро), 900 7912 (сумма пожертвования 25 евро) и 900 7913 (сумма пожертвования 50 евро).

Кампанию по сбору пожертвований проведет основанная Русланом и Терье Трочинскими некоммерческая организация - MTÜ Kultuuride Ristmik. Все собранные деньги будут направлены в Украину.