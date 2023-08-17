В Ыйсмяэ пройдут бесплатные киносеансы под открытым небом

В среду, 23 августа, в 21:00 состоится показ второго фильма трилогии „Аптекарь Мельхиор. Призрак“. На следующий вечер, в четверг, 24 августа, в 21:00 можно будет посмотреть последний фильм трилогии „Аптекарь Мельхиор. Дочь Тимуки“. Оба мероприятия бесплатные.

„Киносеансы под открытым небом, проходящие в амфитеатре стали в нашем районе хорошей традицией „, - сказал старейшина района Хааберсти Олег Сильянов. „Традиционно на кинопоказах под открытым небом мы предлагаем зрителям для просмотра хорошие эстонские фильмы.“

Предварительная регистрация на кино-вечера не требуется. Для удобства можно принести свой складной стул, и в случае дождя просьба использовать плащи, а не зонты. Основная часть амфитеатра вмещает 800 посетителей, и боковые крылья дополнительно могут вместить еще 250 человек. Фильмы на эстонском языке с русскими субтитрами. Мероприятия бесплатные. Приглашаются все желающие.

Кинопоказы организует управа района Хааберсти.