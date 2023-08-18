Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Ирины Мирошниченко

3 августа ушла из жизни народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Ей был 81 год. Незадолго до смерти она в тяжелом состоянии попала в больницу: медики заподозрили у нее осложнения после гриппа, а во время обследования обнаружили опухоль головного мозга и кисты в почках. Образования оказались доброкачественными, однако все равно могли усугубить течение болезни. Кроме того, 31 июля у Мирошниченко остановилось сердце: тогда специалистам удалось ее спасти, однако с каждым днем состояние актрисы все ухудшалось и спустя несколько дней ее не стало.

Как уже позже рассказали близкие актрисы, она почувствовала недомогание еще в 20-х числах июля, но предпочла лечиться дома. И только когда температура поднялась до 40 градусов, и она упала в обморок, ей вызвали скорую. В больнице ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ, но было слишком поздно.

Прощание с Ириной Мирошниченко прошло на сцене МХТ им. А. П. Чехова — театра, которому актриса верой и правдой служила больше полувека. Теплые слова в ее адрес на траурной церемонии сказали Константин Хабенский, Марина Зудина, Евгений Миронов и многие другие коллеги артистки, а вот родных у нее не осталось.