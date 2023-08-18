Продала дом и уехала из страны: куда пропала Эмбер Херд после проигрыша Деппу

Об Эмбер Херд не слышно с прошлого года, когда она позорно проиграла в суде бывшему мужу Джонни Деппу. Поклонники опасаются за артистку, гадая, что сейчас происходит в ее жизни.



Инсайдеры утверждают, что судебный процесс тяжело повлиял на кинодиву. В какой-то момент ей захотелось начать все с чистого листа.

Выяснилось, что знаменитость продала свой дом в Калифорнии и переехала в другую страну. Сейчас Эмбер Херд проживает с дочерью в Испании, на острове Майорка. Причем не под своим именем. Там она стала Мартой Джейн Каннари, так звали известную женщину-стрелка эпохи Дикого Запада.

People пишет, что сейчас актриса хочет быть просто мамой. Именно на воспитании наследницы, а не на шоу-бизнесе теперь сосредоточена звезда. Что касается планов на будущее, то предполагается, что Эмбер Херд останется жить в Европе.