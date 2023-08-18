С Олимпа в пропасть: вот что происходит с обедневшей вмиг Блиновской

Создательница „Марафона желаний“ все еще находится под домашним арестом после того, как выяснилось, что она не заплатила налогов на сумму больше 900 млн рублей. Интерес к Елене Блиновской со стороны СМИ возник после новой информации: у нее арестовали счета на сумму 64 миллиарда рублей.