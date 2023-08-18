С Олимпа в пропасть: вот что происходит с обедневшей вмиг Блиновской(2)
Создательница „Марафона желаний“ все еще находится под домашним арестом после того, как выяснилось, что она не заплатила налогов на сумму больше 900 млн рублей. Интерес к Елене Блиновской со стороны СМИ возник после новой информации: у нее арестовали счета на сумму 64 миллиарда рублей.
На связь блогерше запрещено выходить, как и в целом пользоваться Интернетом. Зато ее муж периодически делает заявления с довольно-таки скандальной окраской. Так, Алексей сообщил, что у семьи не осталось денег:
„До последнего момента у нас действовали бизнесы, на которые недавно следственные органы наложили арест, на все счета, соответственно. Сейчас не знаю. Будем что-то думать, придумывать“.
А сама Елена, по словам Алексея, подавлена. Он старается заработать хоть какие-то деньги, сообщает Telegram-канал Shot.