Иранский режиссер получил срок за показ фильма в Каннах без разрешения

На этой неделе Саид Рустаи, представивший свой фильм „Братья Лейлы“ на фестивале в 2022 году, был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за „содействие оппозиционной пропаганде“. Такой же срок получил продюсер Джавад Норузбеги.

По данным газеты Etemad, Рустаи и Норузбеги отбудут одну двадцатую часть срока, то есть около девяти дней, а оставшаяся часть будет отсрочена на пять лет. Приговор может быть обжалован.

В период отсрочки осужденные должны будут пройти курс основ кинопроизводства и воздерживаться от общения с другими профессионалами кино, сообщает газета.

Мартин Скорсезе опубликовал петицию в защиту режиссера, а организаторы Каннского фестиваля назвали приговор очередным серьезным нарушением свободы слова со стороны иранских властей.

Фильм „Братья Лейлы“ рассказывает об экономических проблемах одной из тегеранских семей и претендовал на Золотую пальмовую ветвь прошлогоднего фестиваля в Каннах. Главный приз он не получил, но был удостоен премии Международной федерации кинокритиков.

Сразу же после выхода фильм был запрещен в Иране, поскольку „в нарушение правил был представлен на международных кинофестивалях“, а режиссер картины отказался внести исправления в фильм по требованию Министерства культуры Ирана, сообщает AFP.

34-летний Рустаи получил международную известность после выхода в 2019 году фильма „Зависимые“, в котором рассматривается проблема наркотиков в Иране, а также жестокие и безрезультатные действия полиции по борьбе с этой проблемой.