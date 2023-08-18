Группе The Killers пришлось извиняться за участие россиянина во время исполнения одной из песен

Во время выступления солист группы Брэндон Флауэрс позвал на сцену зрителя с плакатом „If destiny is kind I’ll be your drummer tonight“ («Если судьба благосклонна, я стану вашим барабанщиком сегодня“).

Узнав, что барабанщик из России, Флауэрс, как пишут очевидцы, уточнил, не против ли зрители, что они сыграют вместе. В ответ часть толпы начала кричать и свистеть.

Барабанщик вместе с группой все-таки сыграли песню, после чего Флауэрс заявил, что считает фанатов группы братьями и сестрами.

Вероятно, это было истолковано как призыв к братству с россиянами и вызвало новую волну недовольства в зале.

„У нас есть давняя традиция приглашать людей играть на барабанах, и со сцены казалось, что сначала толпа была не против, чтобы на сцену вышел один из зрителей. Мы признаем, что комментарий, который предполагал, что все зрители и фанаты The Killers являются братьями и сестрами, мог быть неверно истолкован“, — говорится в заявлении группы.

После начала объявленной Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года мобилизации сотни тысяч россиян устремились в те страны, с которыми у России сухопутные границы и где не было жестких визовых ограничений, — в том числе в Грузию.

В Тбилиси и ряде других городов вспыхивали протесты местных жителей против притока россиян. Участники акций были убеждены, что большинство приехавших на самом деле поддерживают войну в Украине, как раньше поддерживали войну с Грузией, но сами не хотят умирать на фронте.