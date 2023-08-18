Анна Нетребко жалуется на „цензуру“: отменен ее концерт в Праге

В своем заявлении Нетребко пишет, что уважает решение компании Nachtigall Artists, которая организовала ее концерт, и утверждает, что оно было принято под политическим нажимом.

„К сожалению, у них не было другого выбора“, — сказала певица о Nachtigall Artists и поблагодарила компанию „за неизменную поддержку, несмотря на то, что Прага (владелец Муниципального дома) проигнорировала действующий договор аренды зала и не компенсирует Nachtigall Artists их существенные маркетинговые потери“.

„Анна Нетребко разочарована тем, что несогласное меньшинство лишило 1300 обладателей билетов возможности осуществить свой демократический выбор“, — говорится также в заявлении певицы.

При этом Нетребко предложила своим поклонникам приехать в Вену и послушать ее выступление там, где „такого рода цензуры не существует“.

Концерт Нетребко должен был состояться в октябре, однако вице-мэр Праги рекомендовал отменить мероприятие после переговоров с посольством Украины.

Нетребко включена в украинский санкционный список — и в прошлом против нее звучали обвинения в поддержке российского режима.

В декабре 2014 года Нетребко передала сертификат на 1 млн рублей в помощь Донецкому национальному театру оперы и балета, а также сфотографировалась с флагом „Новороссии“ вместе с одним из лидеров сепаратистов Олегом Царевым. Позже она утверждала, что не знала значения символа, на фоне которого фотографировалась.

С осуждением российской агрессии в Украине Анна Нетребко выступила в конце марта прошлого года, когда театральные площадки за границей начали отменять концерты и спектакли с ее участием.

После того, как она осудила „спецоперацию“, ее выступления начали отменять и в России.