Бритни Спирс избивала своего мужа на протяжении всего брака

Чем больше новостей появляется о разводе поп-дивы, тем сложнее понять, кто прав, кто виноват. Сначала таблоиды писали о том, что дело в измене Бритни Спирс, затем что Сэм Асгари решил на ней нажиться — пообещал выдать ее грязные тайны, если она не заплатит ему. Но похоже, после последней новости TMZ Бритни не реабилитироваться: друг Сэма рассказал изданию, певица частенько поднимала на него руку на протяжении всех их отношений, — пишет Super.