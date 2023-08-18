Бритни Спирс избивала своего мужа на протяжении всего брака(2)
Чем больше новостей появляется о разводе поп-дивы, тем сложнее понять, кто прав, кто виноват. Сначала таблоиды писали о том, что дело в измене Бритни Спирс, затем что Сэм Асгари решил на ней нажиться — пообещал выдать ее грязные тайны, если она не заплатит ему. Но похоже, после последней новости TMZ Бритни не реабилитироваться: друг Сэма рассказал изданию, певица частенько поднимала на него руку на протяжении всех их отношений, — пишет Super.
Драки, по словам источника, доходили до того, что Сэм звонил в полицию. Однажды Бритни даже напала на супруга, пока он спал, — предположительно, это случилось в начале года. Журналисты даже откопали архивные фотографии, на которых у Сэма четко виден синяк под глазом и есть укус на предплечье. Мужчина защищаться не стал, но был в диком шоке.
А больше всего Сэм, по словам источника, боялся супругу, когда она раскладывала по дому ножи. Бритни якобы боялась, что ее хотят убить, поэтому держала оружие при себе. Неудивительно, что теперь Сэм хочет отсудить у нее хотя бы немного денег — видимо, в качестве моральной компенсации.