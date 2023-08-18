Анна Семенович решилась на интимную процедуру

Оказывается, подобная операция для Семенович не впервой, прежде певица уже посещала доктора. Через короткое время после процедуры Аня вышла в сторис с искрометными шутками и наслаждалась кофе в своей палате.

„Смысл процедуры в том, что вы в любом возрасте сможете родить своих детей генетических... Женщина по большому счету может вынашивать ребенка и в 49 лет, и в 50. Главное, чтобы были хорошие яйцеклетки, поэтому их замораживают“, — рассказала артистка в Инстаграм. Дважды на операцию она пошла, чтобы, как смеется Семенович, яйцеклеток было больше и можно было стать „мамой целой футбольной команды“.