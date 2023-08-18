18.08.2023, 16:30
Игорю Ясуловичу вызвали скорую помощь вскоре после выписки из больницы
ФОТО: Youtube
81-летнего артиста Игоря Ясуловича выписали из больницы, но ему снова потребовалась помощь врачей скорой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.
В середине июля борющийся с раком актер также был госпитализирован. Ему сделали две небольшие операции, чтобы вывести жидкость из почек. Затем медики провели более масштабную операцию брюшной полости и дополнительно избавились от жидкости в дыхательных путях Ясуловича.
Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако спустя некоторое время состояние пожилого артиста стабилизировалось, и его выписали 11 августа.
По данным источника, в ночь на 15 августа Ясуловичу пришлось вызывать скорую помощь из-за сильных болей.