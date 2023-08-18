Игорю Ясуловичу вызвали скорую помощь вскоре после выписки из больницы

В середине июля борющийся с раком актер также был госпитализирован. Ему сделали две небольшие операции, чтобы вывести жидкость из почек. Затем медики провели более масштабную операцию брюшной полости и дополнительно избавились от жидкости в дыхательных путях Ясуловича.