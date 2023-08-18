18.08.2023, 17:00
„Писали всякую глупость“: Лайма Вайкуле рассказала об отношениях с Софией Ротару
ФОТО: Youtube
Певица Лайма Вайкуле в интервью YouTube-шоу „И грянул Грэм“ опровергла слухи о конфликте с Софией Ротару.
„Писали всякую глупость про нас с Софой, мол, плохие у нас отношения. Нет причин для таких разговоров. Я знаю, что она в безопасности, и этого достаточно для меня. Если она захочет, то всегда может позвонить, а я не люблю навязываться. Придет время, надеюсь, и Софа приедет к нам, если захочет“, — подчеркнула Вайкуле.