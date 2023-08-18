Чуть не умерла накануне юбилея: как выглядит Мадонна в 65 лет

Одна из шестерых детей итало-американца Сильвио Чикконе и франкоканадки Мадонны Луизы Чикконе, утверждает, что в ее жилах течет голубая кровь Рюриковичей – ее предок датский король Вальдемар II Победоносный. Сама она стала победоносной властительницей сердец: в начале 80-х мир охватило неформальное движение Madonnabe («быть Мадонной“). Десятки тысяч девушек подражали своему кумиру: носили дерзкую одежду, перекрашивались в блондинок и скупали красную помаду.

Мадонна ввела моду на накаченные руки – в подражание ей тысячи девушек начали наращивать трицепсы и бицепсы. Кстати, сама она ближе к 50 отказалась от мускулинного образа и сменила занятия силовыми упражнениями на балет.

Корсет с заостренной грудью, который придумал для певицы Жан Поль Готье, стал символом сексуальной революции. Кстати, впоследствии этот артефакт был продан на аукционе за рекордную сумму — € 12 100, он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой элемент одежды.

Певица делилась подробностями личной жизни, что в 80-х также стало признаком экстремальной раскрепощенности – она рассказывала о пережитом в юности изнасиловании, нетрадиционных отношениях со своим первым менджером – Камиллой Барбон. Артистка всегда позволяла себе эпатировать и возмущать консервативную аудиторию, часто навлекая на себя обвинения в разнузданном поведении. Однако, роль „плохой девочки“ Мадонне пришлась по душе – она упорно поддерживала эту репутацию. В 1990 году MTV запретил к показу клип Justify My Love - даже для наиболее либерального канала Америки он оказался слишком откровенным.

Со своим первым мужем, актером Шоном Пенном, Мадонна познакомилась на съемках клипа Material Girl. В 1985 году они поженились, в 86-м вместе сыграли в „Шанхайском сюрпризе“, в 89-м развелись.