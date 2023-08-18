ФОТО | Горячий мальчишник Стефана за границей: знаменитые друзья, всемирно известная группа и ироничные стаканы
Через неделю Стефан Айрапетян должен сменить свой статус холостяка на гордый статус мужа Виктории, но перед этим его друзья организовали для него мальчишник. В последнее время стало модным отправляться на юг Европы, чтобы попрощаться со своими неженатыми годами, Стефан же решил отправился в соседнюю страну, чтобы повеселиться на славу.
Судя по аккаунтам в социальных сетях Стефана и его друзей, несколько дней назад они отправились в Литву. Кульминацией мальчишника стал концерт Imagine Dragons в Вильнюсе в среду вечером. Также мужчинам удалось воплотить в жизнь традицию мальчишника - заставить Стефана просить в чужой стране деньги на улице с гитарой в руках.
Стефан судя по всему обладает хорошим чувством юмора, а его друзья знают, как подшутить над ним, потому что летняя выпивка была выпита из стаканов, на которых иронично светилась надпись из нашумевшего видео, которые стало вирусным несколько лет назад. На коротком ролике, где заметно пьяный молодой певец заявляет девушке: „Знаешь, я известный певец. Я известный певец в Эстонии. Если хочешь что-то сказать, скажи сейчас. Позже будет поздно“. Этот клип привлек внимание в начале этого года и рэп-дуэт Clicherik & Mäx, исполнители процитировал Стефана в своем хите Mõtled mu paele.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что в ближний круг певца входят жених Геттер Яани Отт-Сандер Палм, брат Даниэля Леви Вийналасси Джош и менеджер Стефана Тамбет Мумма.
Несмотря на то, что до знаменательного дня остались считанные дни, певец не собирается забрасывать свой инструмент - в эти выходные Стефан выступит в Кехтна и Кирна.