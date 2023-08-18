ФОТО | Горячий мальчишник Стефана за границей: знаменитые друзья, всемирно известная группа и ироничные стаканы

Судя по аккаунтам в социальных сетях Стефана и его друзей, несколько дней назад они отправились в Литву. Кульминацией мальчишника стал концерт Imagine Dragons в Вильнюсе в среду вечером. Также мужчинам удалось воплотить в жизнь традицию мальчишника - заставить Стефана просить в чужой стране деньги на улице с гитарой в руках.

Стефан судя по всему обладает хорошим чувством юмора, а его друзья знают, как подшутить над ним, потому что летняя выпивка была выпита из стаканов, на которых иронично светилась надпись из нашумевшего видео, которые стало вирусным несколько лет назад. На коротком ролике, где заметно пьяный молодой певец заявляет девушке: „Знаешь, я известный певец. Я известный певец в Эстонии. Если хочешь что-то сказать, скажи сейчас. Позже будет поздно“. Этот клип привлек внимание в начале этого года и рэп-дуэт Clicherik & Mäx, исполнители процитировал Стефана в своем хите Mõtled mu paele.