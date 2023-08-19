На Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в России

Дапкунайте может стать фигуранткой по делу об оспаривании зарегистрированных прав на недвижимое имущество. Заявление было зарегистрировано 19 июля. Заседание по делу назначено на 7 сентября. Истцом указан Р.Т. Худавердян.

В 2022 году Дапкунайте уехала из России. До эмиграции она жила в трехкомнатной квартире в Пресненском районе на Никитском бульваре в Москве.

По данным тг-канала Shot, у Ингеборги есть трёхкомнатная квартира в престижном Пресненском районе, стоимость которой оценивается в 100 млн рублей (1 миллион евро). Также в РФ Дапкунайте жила в особняке в элитном посёлке „Резиденция Бенилюкс“ на Новорижском шоссе. Недвижимость там стоит от 150 млн до 1 млрд рублей. Кроме того, актриса владеет 50% доли в компании по оказанию допобразовательных услуг „Скиллз акэдеми“. Второй собственник — её бывший муж Ямпольский. Отчётность это юрлицо не публикует.

В августе 2023 года артистка отметила, что это не первая ее эмиграции. Однако, несмотря на предыдущий опыт, ей бывает тяжело в новой обстановке. У актрисы ушло некоторое время на адаптацию.