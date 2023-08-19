На Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в России
На актрису Ингеборгу Дапкунайте подали в суд. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Пресненский районный суд Москвы.
Дапкунайте может стать фигуранткой по делу об оспаривании зарегистрированных прав на недвижимое имущество. Заявление было зарегистрировано 19 июля. Заседание по делу назначено на 7 сентября. Истцом указан Р.Т. Худавердян.
В 2022 году Дапкунайте уехала из России. До эмиграции она жила в трехкомнатной квартире в Пресненском районе на Никитском бульваре в Москве.
По данным тг-канала Shot, у Ингеборги есть трёхкомнатная квартира в престижном Пресненском районе, стоимость которой оценивается в 100 млн рублей (1 миллион евро). Также в РФ Дапкунайте жила в особняке в элитном посёлке „Резиденция Бенилюкс“ на Новорижском шоссе. Недвижимость там стоит от 150 млн до 1 млрд рублей. Кроме того, актриса владеет 50% доли в компании по оказанию допобразовательных услуг „Скиллз акэдеми“. Второй собственник — её бывший муж Ямпольский. Отчётность это юрлицо не публикует.
В августе 2023 года артистка отметила, что это не первая ее эмиграции. Однако, несмотря на предыдущий опыт, ей бывает тяжело в новой обстановке. У актрисы ушло некоторое время на адаптацию.