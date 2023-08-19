„На 14 ноября в Малом зале НРТ запланирована премьера постановки режиссера Алвиса Херманиса „Страна глухих“. Это спектакль, в котором Чулпан Хаматова на латышском языке в сценической версии вернется в снятый в 1998 году Валерием Тодоровским фильм „Страна глухих“, в котором она в свое время прославилась как актриса“, — говорится в анонсе.

„Контекст теперь другой, — уточняет Алвис Херманис. — Всё связанное с Россией сейчас обретает другой контекст“.

В „Стране глухих“ (1997), снятой по повести Ренаты Литвиновой „Обладать и принадлежать“, Хаматова сыграла роль слышащей Риты, ее коллега по фильму Дина Корзун — глухонемой женщины по имени Яя. За работу Корзун получила несколько кинонаград „За лучшую женскую роль“. К слову, замечает Delfi.lv, Дина Корзун сегодня оказалась по другую сторону идеологических „баррикад“: она поддерживает политику России и клянет Запад после нескольких лет жизни там.