Умер актер сериалов „Просто Мария“ и „Дикая Роза“, потомок украинских эмигрантов

Причиной смерти звезды „мыльных опер“ стал рак, обнаруженный у Остроски осенью 2022 года. Тогда он прервал участие в съемках телесериала „Венсер ла Аусенсия“ из-за сильных болей в руке. Врачи нашли у него опухоль, после чего актеру пришлось перенести несколько сеансов химиотерапии. В апреле 2023 года Остроски ампутировали руку.

Давид Остроски родился в 1956 году в Мехико в семье уроженца Киева Педро Остроского Авруцкого и польки Гени Виноград.

„Постсоветскому“ зрителю Остроски известен по роли Карлоса из сериала „Дикая Роза“, где он снялся с Вероникой Кастро, и графа д'Аренсо в „Просто Марии“, где его партнершей по экрану стала Виктория Руффо.

У Остроски остались вдова Белинда Сломянски и трое взрослых детей — дочь Ариела и сыновья Педро и Аарон.