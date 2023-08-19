Умер актер Игорь Ясулович

На счету Ясуловича более 320 актерских работ в театре и на экране. Среди них „Девять дней одного года“, „Приключения Кроша“, „Город мастеров“, „Айболит-66“, „Бриллиантовая рука“, „Золотой телёнок“, „Обратной дороги нет“, „12 стульев“, „Легенда о Тиле“, „31 июня“, „Тот самый Мюнхгаузен“, „Через тернии к звёздам“, „Мэри Поппинс, до свидания“, „Гостья из будущего“, „Зудов, вы уволены!“, „Мио, мой Мио“, „Подземелье ведьм“, „Петербургские тайны“, „Брежнев“. Кроме того, артист занимался дубляжом иностранных фильмов. Его голосом говорят персонажи фильмов „Амадей“, „И... как Икар“, „Укол зонтиком“, „Профессионал“, „Папаши“, „Беглецы“, „Список Шиндлера“ и других. Также именно его голосом говорит Арамис в советских „Трёх мушкетёрах“ и всех продолжениях. Наконец, этот голос можно было услышать в фильме „Десять негритят“ — он зачитывал обвинительную речь для всех героев.