Суд возобновил дела о педофилии против Майкла Джексона

В 2013 году мужчины уже подавали в суд на корпорации MJJ Productions и MJJ Ventures Inc., которыми при жизни владел Джексон и которые, по мнению истцов, должны были защитить их от абьюза. В 2020 году иски были отклонены Верховным судом Лос-Анджелеса, поскольку суд пришел к выводу, что корпорации якобы никак не могли защитить детей.