19.08.2023, 18:15
ФОТО | В T1 состоялось тематическое автошоу „Need For Speed“(1)
ФОТО: Рамон Якобс
18 августа на подземной парковке Т1 состоялось автошоу, посвященное культовой видеоигре Need For Speed (NFS).
Шоу Cartune: NFS Edition, вдохновленное захватывающими играми серии NFS, представило на подземной парковке T1 более 50 тюнингованных автомобилей NFS. Для гостей была оборудована фотозона, где они могли сфотографироваться с прославившимися в серии NFS автомобилями. Владельцев лучших автомобилей ждали призы.
Партнерами организованного Cartune мероприятия выступили Mustang Cartel, Loners Garage, Балтийский институт кино, медиа и искусства Таллиннского университета (BFM) и Центр T1. Автошоу поддержали Automix.ee, Monster Energy, Urban Racing, By Print, Odibo и S&L Concept.