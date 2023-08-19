ФОТО | В T1 состоялось тематическое автошоу „Need For Speed“

Шоу Cartune: NFS Edition, вдохновленное захватывающими играми серии NFS, представило на подземной парковке T1 более 50 тюнингованных автомобилей NFS. Для гостей была оборудована фотозона, где они могли сфотографироваться с прославившимися в серии NFS автомобилями. Владельцев лучших автомобилей ждали призы.