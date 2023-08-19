Шоубиз
19.08.2023, 18:15

ФОТО | В T1 состоялось тематическое автошоу „Need For Speed“

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Need For Speed
Need For Speed
ФОТО: Рамон Якобс

18 августа на подземной парковке Т1 состоялось автошоу, посвященное культовой видеоигре Need For Speed ​​(NFS).

Шоу Cartune: NFS Edition, вдохновленное захватывающими играми серии NFS, представило на подземной парковке T1 более 50 тюнингованных автомобилей NFS. Для гостей была оборудована фотозона, где они могли сфотографироваться с прославившимися в серии NFS автомобилями. Владельцев лучших автомобилей ждали призы.

Партнерами организованного Cartune мероприятия выступили Mustang Cartel, Loners Garage, Балтийский институт кино, медиа и искусства Таллиннского университета (BFM) и Центр T1. Автошоу поддержали Automix.ee, Monster Energy, Urban Racing, By Print, Odibo и S&L Concept.

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