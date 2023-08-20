Шоубиз
20.08.2023, 11:13

ФОТО | Настасья Самбурская похвасталась рельефным телом в бикини

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Настасья Самбурская
Настасья Самбурская
ФОТО: Youtube

В свои 36 лет звезда „Универа“ выглядит потрясающе, — восхищается Wday. Чтобы поддерживать спортивную форму, российская актриса регулярно посещает фитнес-зал и делится успехами в своих социальных сетях.

По рекомендациям эндокринолога Настасья на долгое время отказалась от привычных продуктов. В результате этого актрисе удалось скинуть несколько килограммов. „Такую диету выдержать морально-огромный подвиг. Запаситесь успокоительным, порой будет ощущение, что в вас бес вселился“ — поделилась с подписчиками актриса.

Последние лет десять Самбурская занимается спортом, но рельефное тело у нее появилось лишь после специальной спортивной диеты — „сушки“.

Сейчас Настасья настолько довольна своими достижениями, что каждый раз старается показать свою фигуру во всей красе. В социальных сетях актриса выставила фотографию, на которой в бикини алого цвета, панаме и вьетнамках приняла позу, в которой было видно, кажется, каждую мышцу Самбурской и ее изящную талию.

Многим фолловерам понравилось преображение звезды, но были и те, кто посчитал новые формы чрезмерными: „Настасье срочно нужно перестать качаться. Она скоро станет очень широкой“, „Слишком рельефное тело. Это уже выглядит некрасиво“, „Я начинаю ее бояться. Интересно, как реагируют мужчины“.

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