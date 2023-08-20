„Дяде министру виднее“: Максим Галкин отреагировал на ракетный удар по театру Чернигова и гибель девочки

„Лето, август, выходные, город, центр, театр, дети, смерть. Девочка маленькая улыбалась, жила, надеялась, смеялась, несмотря ни на что. Мы не выбираем время детства, ракеты летят и летят, сирены воют, а детство идет. Живет маленький человек на пороге новой большой жизни, а этому маленькому хрупкому человеку взрослые дяди в медальках говорят, мол, не будет у тебя этой большой жизни, у нас другие планы, сегодня твой последний день, сопутствующие потери. Большой наш министр сказал, что это так называется, говорит, не мы придумали. А он в нашей самой большой стране отвечает за все наши дела, которые нас не касаются. Сопутствующие потери“, — написал Галкин в Instagram.

Также он показал фото разрушенного Драмтеатра, куда попала вражеская ракета. Галкин отметил, что он не может публиковать фото погибшей девочки, потому что это принесет боль ее родственникам. Артист отмечает, что ему сложно смотреть на снимки ребенка, ведь он понимает, что малышка больше никогда не улыбнётся.

„Думаю, вот они, её любимые, близкие, случайно откроют телефон, а из чужого телефона она на них смотрит, а им и так тяжело. Почему их девочка в тысячах чужих телефонов? Потому что она теперь сопутствующая потеря. Сопутствующая. Что за путь такой, на котором такие потери? Куда идём? Дяде министру виднее. А, может, он тоже не знает, что за путь. Он так себя успокаивает. А вот этот взрослый дядя, который кнопочку нажал, он может посмотреть на улыбку, которой больше нет? Или он интернетом не пользуется? Или пользуется, но никому не говорит, так спокойнее. А ещё есть отдельные взрослые тёти с кошечками, любящие мамочки и бабушки с геранью на подоконнике, которые сейчас напишут, что я не вспомнил девочку в Палестине, или же проворчат тут же, что я ссорю людей. Это успокаивает их“, — добавил Галкин.

Юморист отметил, что когда-то он выступал в Чернигове, именно в том Драмтеатре. Галкин также добавил, что он очень соболезнует жителям города, который пострадал от атаки россиян.