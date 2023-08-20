ФОТО | Без бюстгальтера, но в шортах: Бритни Спирс в странном наряде заметили ночью у ресторана

Папарацци заметили 41-летнюю исполнительницу в полночь, когда она выходила из ресторана быстрого питания Dave's Hot Chicken в Калифорнии. Бритни была одета весьма откровенно для столь поздней прогулки. Артистка выбрала бело-розовый объемный свитер с открытыми плечами и черные джинсовые мини-шорты. При этом она отказалась без бюстгальтера. Звезда сцены дополнила аутфит сандалиями лавандового цвета с пряжками.

Спирс сделала естественный макияж и распустила волосы. Певица выглядела задумчивой, подавленной и грустной. Она держала в руках малиновый лимонад. Ее сопровождали представители службы безопасности.

Поклонники поп-звезды посочувствовали ей и отметили, что она в хорошей форме, несмотря на жизненные трудности. „Бедная девочка. Оставьте ее в покое!“, „Снова она в центре скандала. Бритни сильная, обязательно справится и с этим“, „Выглядит нормально, хотя времена непростые“, „Вы не видите? Ей нужна помощь!“ — высказались блогеры.

Бритни захотела порадовать себя фастфудом в тот же вечер после того, как рассказала о своих эмоциях в связи с разводом. Спирс призналась, что решение супруга шокировало ее. Обладательница премии „Грэмми“ заявила, что испытывает невыносимую боль.

Певица заверила, что ее личная жизнь никого не касается, поэтому она не собирается оправдываться. Артистка не стала скрывать: в реальности ее брак не был таким счастливым, как она пыталась демонстрировать в соцсетях.

