Погибла звезда шоу „Пацанки“ Юлия Михайлова

Юлия снималась в седьмом сезоне реалити. Из-за её фейкового образа „верующей“ и выдуманных историй о домогательствах, агрессивных родителях и других Михайлову буллили сами участницы и фанаты шоу в соцсетях. Говорили, что в „Пацанки“ приходят с реальными проблемами, а не для того, чтобы похайповать.