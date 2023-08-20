20.08.2023, 18:00
Погибла звезда шоу „Пацанки“ Юлия Михайлова(7)
ФОТО: Youtube
Погибла участница шоу „Пацанки“ Юлия Михайлова. Она выпала с 22-го этажа многоэтажки в Рязани. Эту информацию подтвердила тётя 25-летней девушки.
Юлия снималась в седьмом сезоне реалити. Из-за её фейкового образа „верующей“ и выдуманных историй о домогательствах, агрессивных родителях и других Михайлову буллили сами участницы и фанаты шоу в соцсетях. Говорили, что в „Пацанки“ приходят с реальными проблемами, а не для того, чтобы похайповать.
Что произошло в Рязани — трагическая случайность или суицид — выясняют правоохранители.