В Украине погиб актер сериала „Нюхач“(15)
В войне против России погиб известный украинский актер Алексей Хильский. О гибели актера сообщила его жена Надежда на своей странице в Facebook.
„Я пишу, но сама не могу до конца в это поверить. Леша погиб. Погиб во время выполнения боевого задания. Он был лучшим из всех, кого я знаю. Самым добрым! Самым красивым! Самым талантливым! Все, за что он брался он, делал со страстью. А какая у него была жажда жизни! Он так любил жизнь! Я люблю тебя, мой воин“, — написала Надежда.
35-летний актер стал известен благодаря съемкам в сериалах „Нюхач“, „Ментовские войны“, „Пёс-5“ и т. д. Когда началась полномасштабная война, он отправился защищать Украину. Во время службы Алексей дважды получал ранения, но все равно возвращался на фронт. Он стоял на обороне Бахмута, Соледара и участвовал в деоккупации Херсона.
Алексей был награжден званием ветерана Украины. Вместе с женой они воспитывали дочь.