Бесплатно не всё: чем кормили и поили на президентском приеме?

На летнем президентском приеме в Розовом саду Кадриорга гости были окружены не только красотой природы, но и изысканной гастрономией. Меню мероприятия обычно включает в себя блюда, отражающие эстонский вкус и культуру, а также представляющие разнообразие региональных продуктов. Воскресный ужин накрывала фирма Põhjala Cataring.

В качестве закусок гостям было предложено:

бутербродный торт с копченой рыбой и огурцом

бутербродный торт с ветчинным кремом и хлебом из Муху

Лосось замаринованный в шести разных маринадах: в черносмородиновом, горчичном, джиново-клюквенном, в маринаде из свеклы и хрена, каджунского перца и укропа с лаймом

Паштет с клюквой

В качестве горячего блюда было предложено:

Жаркое из трех видов эстонских рыб

Тыквенное орзотто

На десерт:

Пирожное с шоколадным муссом

Напитки:

Вода с лимоном и вода с огурцом

Вино красное, белое, игристое („кава“)

Однако не территории Розового сада не все было бесплатными: для любителей коктейлей были расставлены и коммерческие палатки, где гости могли за дополнительные деньги приобрести напитки на свой вкус.

Палатки Crafters предлагали гостям купить коктейли или вино по 8 евро за бокал, а шампанское по 15 евро за бокал, также можно было приобрести коньяк Remy Martin VSOP за 10 евро.

Для любителей горячих напитков, а не горячительных, предлагалось приобрести кофе из фуд-трака Roots: эспрессо, американо и чай можно купить за 3 евро стаканчик, флэт уайт, капуччино и какао за 4 евро.