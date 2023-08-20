Бесплатно не всё: чем кормили и поили на президентском приеме?(3)
Сегодня Эстония с гордостью отмечает 32-ю годовщину восстановления своей независимости. В этот знаменательный день, президент страны, Алар Карис, продолжая традицию, также устроил летний президентский прием в Розовом саду Кадриорга. Это яркое и торжественное мероприятие собирает важных культурных, политических общественных деятелей, чтобы отпраздновать свободу и независимость Эстонии.
На летнем президентском приеме в Розовом саду Кадриорга гости были окружены не только красотой природы, но и изысканной гастрономией. Меню мероприятия обычно включает в себя блюда, отражающие эстонский вкус и культуру, а также представляющие разнообразие региональных продуктов. Воскресный ужин накрывала фирма Põhjala Cataring.
В качестве закусок гостям было предложено:
бутербродный торт с копченой рыбой и огурцом
бутербродный торт с ветчинным кремом и хлебом из Муху
Лосось замаринованный в шести разных маринадах: в черносмородиновом, горчичном, джиново-клюквенном, в маринаде из свеклы и хрена, каджунского перца и укропа с лаймом
Паштет с клюквой
В качестве горячего блюда было предложено:
Жаркое из трех видов эстонских рыб
Тыквенное орзотто
На десерт:
Пирожное с шоколадным муссом
Напитки:
Вода с лимоном и вода с огурцом
Вино красное, белое, игристое („кава“)
Однако не территории Розового сада не все было бесплатными: для любителей коктейлей были расставлены и коммерческие палатки, где гости могли за дополнительные деньги приобрести напитки на свой вкус.
Палатки Crafters предлагали гостям купить коктейли или вино по 8 евро за бокал, а шампанское по 15 евро за бокал, также можно было приобрести коньяк Remy Martin VSOP за 10 евро.
Для любителей горячих напитков, а не горячительных, предлагалось приобрести кофе из фуд-трака Roots: эспрессо, американо и чай можно купить за 3 евро стаканчик, флэт уайт, капуччино и какао за 4 евро.