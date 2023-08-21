„У меня нет в райдере ничего сверхъестественного, но организаторы всегда игнорируют один пункт“: Алика Милова об эстонских фанатах и жизни после Евровидения

Певица рассказала, что дизайнер ее платья - Кристина Вирпалу, и для нее надеть его на такое торжественное мероприятие стало большой честью. Валерия выбрала белое платье из ателье Oh my bride и пошутила, что она в нем чувствует себя невестой на выданье. В среднем у девушек ушло часа два на сборы к приему у президента.

Поговорили с Аликой и о ее популярности. Певица рассказала, что после выступления на Евровидении ее стали узнавать на улице, поэтому теперь ей всегда надо выглядеть „более или менее нормально“. По словам Алики, самый пик узнаваемости пришелся на день после Евровидения. Певица вспомнила, как первый раз после возращения домой пошла в магазин, так как в Эстонии ее не было две недели и холодильник был пустой: „Я пошла в Каубамая купить яйца, булку, и люди шли навстречу и улыбались, кто-то, проходя мимо, мне сказал: „Я горд, что я эстонец“. Люди очень тактичные и не разговаривали со мной по 20 минут, а просто, проходя мимо, говорили какие-то приятные незабываемые слова. Я так сильно чувствовала эту свежую эмоцию. Было очень-очень приятно“.

Поговорили с Аликой и про ее бытовой райдер. Как рассказала певица, в ее райдере нет ничего особенного и сверхъестественного, единственное, на что, по какой-то неведомой причине, не обращают внимания организаторы и что всегда забывают, это пункт, где просят предоставить маркер и белые листы А4. Один из организаторов даже спросил: „А зачем вам листы и маркер? Рисовать будете?“ На самом деле ответ прост: певица и ее группа пишут сет-лист и кладут список под ноги, чтобы не запутаться, какая композиция будет следующей.

Смотрите видео-интервью с Аликой и ее сестрой Валерией.