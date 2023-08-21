Держите меня четверо: после ухода мужа Бритни Спирс закатила вечеринку с качками, которые целовали ей ноги

Спирс некоторое время игнорировала внимание прессы к ее личной жизни. Она прервала молчание после того, как Асгари выступил с заявлением о расставании. „Как все знают, мы с Сэмом больше не вместе. Шесть лет — это огромный срок для отношений, поэтому я немного шокирована. Но я здесь не для того, чтобы объяснять, почему это произошло. Честно говоря, это никого не касается! Однако я больше не могу терпеть эту боль. Каким-то телепатическим способом я получаю очень много сообщений, которые растапливают мое сердце. Я благодарю вас!“ — обратилась 41-летняя блондинка.

Теперь поп-звезда пытается доказать, что совсем не скучает без бывшего возлюбленного. Бритни опубликовала видео в соцсетях, где неизвестный мужчина облизывает ее ногу, а в следующем кадре ее держат на руках четыре качка с оголенным торсом.

Спирс объяснила, что происходит, однако ее мысли мало кто понял. „Когда вы идете, чтобы встретиться с так называемым „другом“ и едете час ради курицы! Затем вам нужно подождать в машине, а вы хотите пойти в ванную… Я знала, что папарацци были предупреждены, потому что машину, в которой была, я никогда не использовала… Но тогда как за мной следили?“ — написала она.

Известно лишь одно — исполнительница отлично провела время с „друзьями“. „Дорога Малибу каньона — самая ужасная дорога в мире… Так что же сделает такая, как я?! Я надела свое зеленое платье и появилась перед моими друзьями! Я пригласила моих любимчиков и мы играли всю ночь!“ — восхитилась Бритни.



Недавно близкие певицы делились в беседе со СМИ, что опасаются ее вероятного загула после новостей о разрыве с Сэмом. „Между ними была постоянная драма. Это печально. Развод станет разрушительным для Бритни“, — отмечали они.

Источники были правы — Бритни пустилась во все тяжкие. К тому же Спирс вряд ли приятно слушать о себе в прессе не самые хорошие вещи. Асгари в публичном пространстве говорил о том, что просит людей быть „добрыми и вдумчивыми“, изучая их ситуацию с Бритни, но в то же время в СМИ утекают подробности измен его благоверной. Так, например, выяснилось, что звезда просила одного из работников дома снимать ее обнаженной, а с другим и вовсе забавлялась перед камерами. Артистка предпочитает молчать об этом, видимо, ожидая, когда ее адвокаты возьмутся за дело.

