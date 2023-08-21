Волочкова обзавидуется: Бузова показала откровенные кадры из бани
Ольга Бузова может похвастаться стройным и подтянутым телом и регулярно делает это, не боясь встретить осуждение со стороны подписчиков. Новые кадры звезды в соцсети тут же привлекли внимание фанатов и недоброжелателей.
Раскрасневшаяся певица позирует в банном комплексе в центре Москвы в тоненькой полоске купальника. Брюнетка чувственно подносит к лицу веники с травами и расслабляется в купели, полной нарзанных грейпфрутов.
„Идеальное завершение понедельника“, — так подписала видео телеведущая.
Тем не менее вместо восхищения знаменитость в очередной раз получила лишь новую порцию хейта от подписчиков. Некоторые заметили, что исполнительница выставляет себя на посмешище.
„Не слишком много этой Оли? В каких только позах она себя не выставляла? И в воде, и в озере, и в тундрах, и в Африке. Неужели она думает, что кому-то интересна ее жизнь? Живи себе спокойно, дерзай, только потише. Неужели она не понимает, что многие над ней подсмеиваются?“ — удивляется один из комментаторов.