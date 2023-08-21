Волочкова обзавидуется: Бузова показала откровенные кадры из бани

Тем не менее вместо восхищения знаменитость в очередной раз получила лишь новую порцию хейта от подписчиков. Некоторые заметили, что исполнительница выставляет себя на посмешище.

„Не слишком много этой Оли? В каких только позах она себя не выставляла? И в воде, и в озере, и в тундрах, и в Африке. Неужели она думает, что кому-то интересна ее жизнь? Живи себе спокойно, дерзай, только потише. Неужели она не понимает, что многие над ней подсмеиваются?“ — удивляется один из комментаторов.