21.08.2023, 10:49
Лолита из-за болезни не может говорить(2)
ФОТО: Youtube
Певица Лолита в своем Telegram-канале пожаловалась, что не может нормально разговаривать из-за бронхита.
„Я тут бронхит схватила такой, что работать пришлось, на работу вливание помогло, а вот разговаривать невозможно. Я вас целую, пойду дальше работать. Сегодня относительно попробую помолчать и меньше курить“, — заверила Лолита.
Она также поделилась мнением, что в России вновь начал распространяться „проклятущий вирус“. Предположительно, Лолита говорит про коронавирус. Однако певица отметила, что уже переболевшим или привитым людям не приходится сильно страдать от заболевания: у них болезнь проходит без температуры, но с бронхитом.