Лолита из-за болезни не может говорить

„Я тут бронхит схватила такой, что работать пришлось, на работу вливание помогло, а вот разговаривать невозможно. Я вас целую, пойду дальше работать. Сегодня относительно попробую помолчать и меньше курить“, — заверила Лолита.

Она также поделилась мнением, что в России вновь начал распространяться „проклятущий вирус“. Предположительно, Лолита говорит про коронавирус. Однако певица отметила, что уже переболевшим или привитым людям не приходится сильно страдать от заболевания: у них болезнь проходит без температуры, но с бронхитом.