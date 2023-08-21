Шоубиз
21.08.2023, 10:49

Лолита из-за болезни не может говорить

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Лолита
Лолита
ФОТО: Youtube

Певица Лолита в своем Telegram-канале пожаловалась, что не может нормально разговаривать из-за бронхита.

„Я тут бронхит схватила такой, что работать пришлось, на работу вливание помогло, а вот разговаривать невозможно. Я вас целую, пойду дальше работать. Сегодня относительно попробую помолчать и меньше курить“, — заверила Лолита.

Она также поделилась мнением, что в России вновь начал распространяться „проклятущий вирус“. Предположительно, Лолита говорит про коронавирус. Однако певица отметила, что уже переболевшим или привитым людям не приходится сильно страдать от заболевания: у них болезнь проходит без температуры, но с бронхитом.

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