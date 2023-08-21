Певица Ингер пришла на прием президента с очаровательной спутницей. Тайна отношений раскрыта?
Еще в феврале, во время финала Eesti Laul, прошел слух, что сердце певицы Ингер Фридолин занято, так как ее постоянно видели с девушкой. Сегодня эти двое вместе прибыли на прием к президенту в Розовый сад, и мы выяснили, что их объединяет.
„Кармен из моей команды. Она занимается социальными сетями. Очень хороший друг и человек для меня. Поскольку мне всегда нужно что-то транслировать и публиковать в социальных сетях, то у меня есть человек, который помогает с этим“, — описала Ингер свою спутнице Kroonika и призналась, что ей удобно держать ее рядом, потому что тогда все каналы социальных сетей можно содержательно заполнить.
Однако это не первый раз, когда Ингер посещает президентский прием. Раньше она не приезжала туда по приглашению, а выходила выступать на сцене.