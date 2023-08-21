Певица Ингер пришла на прием президента с очаровательной спутницей. Тайна отношений раскрыта?

„Кармен из моей команды. Она занимается социальными сетями. Очень хороший друг и человек для меня. Поскольку мне всегда нужно что-то транслировать и публиковать в социальных сетях, то у меня есть человек, который помогает с этим“, — описала Ингер свою спутнице Kroonika и призналась, что ей удобно держать ее рядом, потому что тогда все каналы социальных сетей можно содержательно заполнить.