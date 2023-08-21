„Львов и Таллинн очень похожи, как и живущие там люди“. Руслана рассказала RusDelfi о своих эмоциях в преддверии эстонского концерта

На самом деле, когда я была в Таллинне, то видела некоторое сходство с моим родным городом. Львов и Таллинн очень похожи, как и люди, которые там живут. Меня вдохновляет то, как много людей в Эстонии поддерживают Украину. Мы действительно чувствуем, как Эстония с нами, большое спасибо вам за это. Вы - лидер среди помогающих стран, и мы так благодарны за это. Мне будет очень трудно покинуть мою страну на День независимости , это очень важный день для всех нас, чтобы объединиться в этот трагический момент. Я бы хотела донести до всех, что речь идет уже не о нашей стране, а о жизнях. Это не просто сообщения, пафос и новости – это реальная жизнь. Не сосредотачивайтесь на карте и регионах, сосредоточьтесь на людях и на том, сколько их погибло и погибает сейчас. Спасибо Эстонии за вашу мощь, за поддержку и пожертвования. Всем украинцам это очень важно, и мы хотим сказать вам спасибо!

- Я очень рада, что поеду в Эстонию на выступление, это очень важно для меня! Очень важно информировать людей о ситуации, которая у нас здесь творится. Я не уверена, что новости могут все объяснить и показать. Самое важное, что я хотела бы донести, это то, что у нас не так много времени. Я постоянно думаю о том, как объединить людей и распространить наши чувства. Любой формат, площадка, мероприятие, выступление, любой способ поможет нам в этом.

- Привет! Сегодня вечером у нас звучала сирена аж три раза. Поэтому я не смогла успеть к назначенному времени, извините меня. ( Интервью должно было пройти изначально в восемь вечера, но из-за чрезвычайного положения в Украине пришлось два раза переносить cозвон. В итоге мы смогли связаться с Русланой ближе к десяти, когда она вышла из убежища - прим.ред.). Как у нас дела? Каждый день для нас как один. Мы верим в будущее и в завтрашний день, но сегодняшний день не сказать, что последний, он как один. Ситуация меняется каждое мгновение.

Несмотря на продолжающиеся атаки и постоянные звуки сирен о приближающихся угрозах, Руслана смогла дать небольшое интервью RusDelfi, она рассказала о предстоящем концерте и своих переживаниях насчет войны.

- Что помогает тебе не сойти с ума в столь тяжелое для Украины время?

- Это вопрос к другим людям, не ко мне. Я всегда была очень большим патриотом своей страны. Я всю жизнь с Украиной и всегда боролась за то, чтобы изменить нашу страну. Этот вопрос к тем людям, которые были удивлены этой войной. Мы все были готовы к ней. Мы были готовы к этим условиям. Мы все боремся за то, чтобы не просто остановить Путина и войну, нам нужно остановить эту империю, которая думает, что сможет восстановить прошлое и Советский союз. Путин создает большую проблему для людей во всем мире. Он разрушил много вещей, и из-за него в политике сейчас много проблем, с которыми теперь нам предстоит разбираться.

Насчет себя могу сказать, что я достаточно сильная. Я не боюсь. Я была в Бахмуте несколько недель назад и понимаю, что это трудное и опасное время. Но я такой же солдат, а не просто певец и артист. Хочу показать другим знаменитостям, что музыка может помочь нам объединить людей, донести послание. Иногда это работает даже лучше, чем новости. Я делаю все, что в моих силах, и постоянно думаю о том, как еще могу помочь своей стране.

- Как по твоему еще могут помочь люди в этой войне?

- Я думаю, что если люди покажут, что они поддерживают Украину каждый день, этого вполне достаточно. Украине важно просто быть в фокусе. Чтобы о нас слышали и знали. Я думаю, это правильный способ помочь нам, помочь людям и Украине. На самом деле, я была вдохновлена тем, как нас поддерживают разные европейские страны. На Евровидении в Ливерпуле очень много людей принесли флаг Украины. А в Англии на памятник „The Beatles“ надели вышиванки. Это очень круто видеть и чувствовать, что людям не все равно. Любой поддержки для нас будет достаточно.

- В прошлом году ты сказала, что это лучший момент для свободы россиян, чтобы высказаться и скоординироваться. Что ты можешь сказать им сейчас?

- Лично мне очень сложно говорить и думать о России и русском народе. Я стараюсь иногда промолчать, потому что не хочу как музыкант демонстрировать агрессию в любом ее виде. Но я не могу молчать. Они напали на мой дом, убивают моих родных, из-за них мы потеряли нашу мечту, наше будущее. Мы потеряли большую часть Украины, мы теряем друзей каждый день. Я пыталась понять и поддержать россиян год назад, но это ни к чему не привело. Это ничего не изменило, поэтому у меня больше нет для них никаких слов, извините.

В первой части благотворительного концерта, который состоится 24 августа, перед зрителями выступят Таллиннский полицейский оркестр под управлением Сийма Аймлы, а также солисты Элина Нечаева, Стефан, Танель Падар, Сильвер Сепп, Руслан Трочинский, Руте Трочинскaя и ансамбль „Свята Ватра“. Во второй части концерта на сцену выйдут украино-канадское трио Balaklava Blues и Руслана. До, во время и после благотворительного концерта, который пройдет на площади Свободы в Таллинне, пройдёт сбор пожертвований по телефону на строительство бомбоубежищ в школах в прифронтовых городах восточной Украины. Концерт „Украина благодарит!“ будет бесплатным для всех. Концерт будет транслироваться в прямом эфире на канале ЕТV.



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