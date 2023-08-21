Свифт, Татум, Делевинь... Как прошла самая звездная свадьба года

Актриса Маргарет Куэлли и музыкальный продюсер Джек Антонофф обменялись клятвами любви и верности на пляже в Нью-Джерси, что неподалеку от Нью-Йорка. 28-летняя восходящая звезда кино, которую мы помним по яркой роли в тарантиновском „Однажды в Голливуде“, а также по мини-сериалу „Уборщица. История матери-одиночки“ и свежему триллеру „Стоп-слово“, и 39-летний музыкант провели церемонию без излишней помпезности. Зато список гостей оказался совсем не скромным: поздравить молодоженов среди прочих пришли Тейлор Свифт, Лана Дель Рей, Кара Делевинь и Зои Кравиц с Ченнингом Татумом.

Кажется, дресс-код мероприятия звучал как-то вроде „кто во что горазд“. Ну а как еще объяснить, что Лана явилась на свадьбу в веселеньком мини-сарафане и шлепанцах, Тейлор в романтичных кружевах и на головокружительных каблуках, Зои в элегантном облегающем платье, Кара в строгом комбинезоне, а мама невесты — звезда „Дня сурка“ Энди Макдауэлл — в летящем платье с тропическим принтом и пляжных босоножках.

Сама Маргарет тоже не стала заморачиваться с обувью на высоком каблуке и выбрала белые атласные балетки с ремешком. Надо сказать, они отлично смотрелись с простым, но при этом изысканным подвенечным платьем. Правда, уже на вечеринке актриса сменила его на очень милый кукольный наряд с рукавами-фонариками — получилось очаровательно, ну прямо настоящая Белоснежка.