ВИДЕО | Лада Дэнс после аварии внезапно вышла на сцену

Певица Лада Дэнс совсем недавно попала в автомобильную аварию, и состояние её здоровья вызывало большие опасения. Внезапно 19 августа она выступила в Нижнем Новгороде — и после концерта ей стало плохо. Об этом рассказал её концертный директор Сергей Пудовкин.