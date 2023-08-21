ВИДЕО | Лада Дэнс после аварии внезапно вышла на сцену(1)
Певица Лада Дэнс совсем недавно попала в автомобильную аварию, и состояние её здоровья вызывало большие опасения. Внезапно 19 августа она выступила в Нижнем Новгороде — и после концерта ей стало плохо. Об этом рассказал её концертный директор Сергей Пудовкин.
Певица выступила на концерте в честь 802-летия Нижнего Новгорода. Очевидцы заметили, что на сцену исполнительницу вынесли помощники и она хромала. Всего выступление исполнительницы длилось 20 минут. „Не самое лучшее самочувствие, но будем исправлять“, — отметил Сергей Пудовкин.
По информации источника, команда артистки была против выступления, однако певица „буквально рвалась на сцену“, говоря об ответственности перед зрителями. Перед выступлением артистке вкололи обезболивающее, выступление контролировали медики, отмечает Shot.
Напомним, 5 августа машина, в которой ехала певица, попала в ДТП на трассе М-2 „Крым“ в Подмосковье. Всего в аварии столкнулись три машины. Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму, ей предстоит пройти трехмесячную программу реабилитации.