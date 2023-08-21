Актер Ян Ууспыльд бросил молодую любовницу и вернулся к жене

„Мы вместе решили, что наши отношения с Бригитой закончены. То, что произошло с нами в мае, было влюбленностью. Сегодня я понял, что любовь, которую я выстроил более чем за десять лет упорного труда, осталась там, где мой ребенок и семья“, - говорится в письме.