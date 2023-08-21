Актер Ян Ууспыльд бросил молодую любовницу и вернулся к жене
На прошлой неделе один из самых известных эстонских актеров Ян Ууспыльд разослал в СМИ пресс-релиз о том, что его отношения с владелицей салона Бригитой Антон, которая младше его на 24 года, закончены.
„Мы вместе решили, что наши отношения с Бригитой закончены. То, что произошло с нами в мае, было влюбленностью. Сегодня я понял, что любовь, которую я выстроил более чем за десять лет упорного труда, осталась там, где мой ребенок и семья“, - говорится в письме.
Бригита тоже подтвердила Kroonika расставание: „Это правда. Посмотрим, что будет в будущем, но на данный момент мы приняли такое решение. На данный момент так будет лучше для всех“.
Об их отношениях стало известно на гала-концерте Kroonika в этом году. „Я самый счастливый человек на свете“, - сказал Ян Ууспыльд, которого пронзила молниеносная влюбленность.