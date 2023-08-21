Эстония выдвинет на „Оскар“ документальную картину Анны Хинтс „Сестринство бани по-черному“(1)
В состав специальной комиссии вошли культурный критик Андрей Лийметс, продюсер Йоханна Мария Паульсон, председатель целевого капитала аудиовизуального искусства фонда „Капитал культуры“ (Kultuurkapital) Каарел Куурмаа, режиссер и монтажер Мадли Ляэне-Метсалу, режиссеры Марко Раат, Ове Мустинг и руководитель производственного отдела Института эстонского кино (EFI) Виола Салу. По мнению членов комиссии у фильма чувствительный язык образов, он визуально обворожителен, авторам фильма удалось уловить одновременно преходящее и вечное, конкретное и универсальное, политическое и поэтичное.
„Сестринство бани по-черному“ выйдет в прокат в США этой осенью, что позволит ему быть номинированным на премию „Оскар“ в категории „Лучший документальный фильм“. Дистрибьютор фильма в США - Greenwich Entertainment.
Режиссер Анна Хинтс принимает выдвижение своего фильма на „Оскар“ как великое признание: „Я глубоко тронута и благодарна, что мои дорогие коллеги из эстонского киномира видят в „Сестринстве бани по-черному“ такой большой потенциал. У меня сейчас идет настоящее мировое турне с фильмом „Сестринство бани по-черному“, и я испытала на своей шкуре, как этот фильм затрагивает зрителей в Европе, в Гонконге, в Канаде, в Америке и в Австралии. Этот фильм рожден из сердца и нацелен тронуть сердца, и мне остается только надеяться, что мощь нашей картины повлияет и на членов Американской академии искусств“.
Фильм пользуется редкой международной популярностью: „Сестринство бани по-черному“ показан уже более чем на 20 фестивалях мира, фильм получил четыре премии и дважды отмечен жюри.
Важными признаниями являются: полученный приз за лучшую режиссуру в конкурсной программе документального кино World Cinema на кинофестивале „Сандэнс“, приз за лучший полнометражный документальный фильм на кинофестивале в Сан-Франциско, и приз европейского фонда поддержки совместного производства при Совете Европы Eurimages Audentia лучшему режиссеру-женщине. Права на показ фильма проданы более чем 30 государствам мира, от США до Новой Зеландии и от Канады до Южной Кореи. В Эстонии фильм „Сестринство бани по-черному“ на сегодняшний день посмотрели 27 000 зрителей.
Продюсера Марианне Острат и компанию Alexandra Film радует решение комиссии: „Это великая честь! Фильмы, премьерный показ которых состоялся на кинофестивале „Сандэнс“, или которые получили там приз, можно почти каждый год найти среди номинантов на соискание премии Американской академии искусств и наук, и поэтому мы в душе готовы на этот путь к „Оскару“. Мы не будем надеяться на счастливую случайность, а реализуем полный потенциал „Сестринства бани по-черному“ и сделаем это в двух категориях“.
По словам руководителя производственного отдела Института эстонского кино (EFI) Виола Сало „Сестринство бани по-черному“ является эстонским фильмом, который заслужил, наверное, самое большое международное внимание. „Мне крайне приятно, что в следующем году Эстонию в категории международного фильма впервые представляет документальный фильм. Надеюсь, что международный успех нашего уникального и трогательного фильма продолжится полным ходом“, добавила Салу.
„Сестринство бани по-черному“ – современное и интимное документальное кино о женщинах, которые встречаются в защищающей темноте, делятся своими сокровенными секретами и смывают накопившиеся в теле стыд и боль. Фильм знакомит с традициями и обрядами южноэстонской бани по-черному, включенной ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
Режиссер и сценарист картины Анна Хинтс, продюсер Марианне Острат и оператор Антс Таммик. Монтажеры: Хендрик Мягар, Тушар Пракаш, Кутайба Бархамджи, Мартин Мянник и Анна Хинтс. Композиторы: Эдвард Эгилссон (Исландия) и музыкальный коллектив Eeter, и сопродюсеры: Жюльетт Казанав (Франция) и Хлин Йоханнесдоттир.
Фильм продюсерских фирм: Alexandra Film (Эстония), Kepler22 Productions (Франция) и Ursus Parvus (Исландия).
На этой неделе фильм „Сестринство бани по-черному“ выйдет на экраны кинотеатров Сыпрус, Tartu Elektriteater, а также на фестивале RuhnuRahu и в кинохуторе Вана-Кубери (Йыгевамаа).
Дистрибьютор фильма в Эстонии: ACME Film.