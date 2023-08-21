Эстония выдвинет на „Оскар“ документальную картину Анны Хинтс „Сестринство бани по-черному“

В состав специальной комиссии вошли культурный критик Андрей Лийметс, продюсер Йоханна Мария Паульсон, председатель целевого капитала аудиовизуального искусства фонда „Капитал культуры“ (Kultuurkapital) Каарел Куурмаа, режиссер и монтажер Мадли Ляэне-Метсалу, режиссеры Марко Раат, Ове Мустинг и руководитель производственного отдела Института эстонского кино (EFI) Виола Салу. По мнению членов комиссии у фильма чувствительный язык образов, он визуально обворожителен, авторам фильма удалось уловить одновременно преходящее и вечное, конкретное и универсальное, политическое и поэтичное.

„Сестринство бани по-черному“ выйдет в прокат в США этой осенью, что позволит ему быть номинированным на премию „Оскар“ в категории „Лучший документальный фильм“. Дистрибьютор фильма в США - Greenwich Entertainment.

Режиссер Анна Хинтс принимает выдвижение своего фильма на „Оскар“ как великое признание: „Я глубоко тронута и благодарна, что мои дорогие коллеги из эстонского киномира видят в „Сестринстве бани по-черному“ такой большой потенциал. У меня сейчас идет настоящее мировое турне с фильмом „Сестринство бани по-черному“, и я испытала на своей шкуре, как этот фильм затрагивает зрителей в Европе, в Гонконге, в Канаде, в Америке и в Австралии. Этот фильм рожден из сердца и нацелен тронуть сердца, и мне остается только надеяться, что мощь нашей картины повлияет и на членов Американской академии искусств“.

Фильм пользуется редкой международной популярностью: „Сестринство бани по-черному“ показан уже более чем на 20 фестивалях мира, фильм получил четыре премии и дважды отмечен жюри.