Искусство в воздухе! Ночь культуры в этом году будет посвящена молодежи

В последнюю пятницу августа после перерыва вновь состоится городской культурный фестиваль „Ночь культуры“. В этом году фестиваль посвящен молодежи, однако посетить его приглашают всех желающих.

„Формирование качественного городского пространства – важная задача, стоящая перед столицей, при этом важно, чтобы это пространство постоянно заполнялось и использовалось. Целью проведения фестиваля „Ночь культуры“ является оживление городского пространства“, - сказал курирующий сферу культуры вице-мэр Таллинна Каарель Оя.

Фестиваль пройдет на главных артериях Старого города. В числе прочих выступят Gram-of-Fun, Ингер и Tšellopoisid, программа пройдет также в Пирита, там организаторы объединят силы с молодежным фестивалем Пирита-Козе, в Ласнамяэ состоится киносеанс в культурном центре „Линдакиви“. Также состоится экскурсия по подвалам Старого города, пятичасовой кинопоказ студентов BFM в башне Кульдъяла. Поучаствовать можно будет и в панельных дискуссиях на тему культуры, которые пройдут в Terminal Records&Bar.

„Радостно, что эта „Ночь культуры“ адресована молодежи, молодая публика вдохновляет меня! Если на моем концерте у сцены собралась молодежь, я знаю, что и я однажды могу стать для кого-то из них зрителем“, - сказала Ингер, которая выступит на главной сцене фестиваля на горке Харью.

Фестиваль „Ночь культуры“ инициирован Таллиннским департаментом культуры в 2015 году. Предыдущий фестиваль состоялся в 2020 году. Мероприятие курирует Таллиннский департамент культуры и спорта в сотрудничестве с Таллиннским департаментом образования. Участие в мероприятиях основной программы бесплатное.

Полная программа и дополнительная информация ЗДЕСЬ.

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