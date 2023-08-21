Концерту быть! В Риге начинается подготовка к выступлению Макса Коржа

Уже со следующей недели в Риге начнется монтаж сцены для большого концерта артиста. Как сообщалось ранее, на стадион прибудет более 35 тысяч зрителей.





2 сентября на стадионе „Даугава‎‎“‎ с большим концертом выступит популярный белорусский певец Макс Корж, сообщает портал balticevents.info. Это станет самым масштабным концертом певца в странах Балтии. Концерт Макса Коржа традиционно посетят гости из Украины, Беларуси, Польши, Испании, Франции, Великобритании и

других стран.

Уже со следующей недели в Риге начнется монтаж сцены для большого концерта артиста.

Как сообщалось ранее, на стадион прибудет более 35 тысяч зрителей. Для того, чтобы каждому гостю концерта было всё хорошо видно и слышно понадобилось намного больше аппаратуры. Из разных европейских стран будет собрано и привезено несколько тонн звукового оборудования, а также множество световой техники, так как акцент будет делаться именно на световое шоу с салютом и многочисленными фейерверками.

— Это будет настоящее шоу. В данный момент мы всеми силами собираем пиротехнику, свет и звук из множества стран Европы, чтобы воплотить то, что задумала команда Макса Коржа, — рассказывает представитель технического отдела концерта. — Для такой большой площадки нужно большое количество фейерверков, пиротехники, дымовых установок и множества различных технических составляющих, которые почувствует каждый гость концерта во всех зонах.

На концерте в Риге музыкант исполнит свои лучшие песни, а также новые работы. Все ранее приобретенные билеты действительны на новую дату. Билеты на большой концерт Макса Коржа доступны на официальной странице мероприятия.