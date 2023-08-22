Этого сломали, несите следующего: Рома Зверь удалил антивоенные посты и выступил в „ДНР“(24)
Фронтмен группы „Звери“ Роман Билык (Рома Зверь) выступил перед российскими военными в Украине. Об этом сообщил „военкор“ Семен Пегов в своем телеграм-канале.
Пегов опубликовал видео, на котором Билык в шлеме и бронежилете находится в расположении одного из формирований самопровозглашенной ДНР и наблюдает за пуском снаряда.
Также на видео Билык вместе с гитаристом „Зверей“ Германом Осиповым исполняют песни для военных под акустическую гитару и балалайку.
После вторжения в Украину группа „Звери“ сделала в своем фейсбуке пост с осуждением войны. Сам Билык высказался против вторжения в личном инстаграме. Сейчас обе эти записи недоступны.
В июне группа „Звери“ должна была выступать в качестве хедлайнера на ПМЭФ, однако выступление было отменено после жалоб в прокуратуру на антивоенную позицию Билыка.
Билык в детстве несколько лет жил в Мариуполе.