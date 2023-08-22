Избита? Выпила? Загадки гибели звезды „Пацанок“

Финалистка 7-го сезона „Пацанок“ Кристина Захарова рассказала, что падение с высоты произошло „при странных обстоятельствах“, а за несколько часов до этого Юля стала участницей драки в клубе. О смерти „одноклассницы“ высказалась победительница „Пацанок“ Кира Медведева. Она призналась, что Юлия даже вне съемок не упускала возможности похвастаться своим экстремальным увлечением высотой.

Однако подруга погибшей Ирина опровергла Super некоторые заявления. По её словам. в последний раз она общалась с Юлией в день её смерти. Тогда та находилась в клубе — том самом, в котором, по заверению Кристины Захаровой, произошла драка. Во время последнего разговора Михайлова делилась с ней личными проблемами.

„В клуб Юлия шла без настроения. Она говорила мне, что устала от работы и от отношений, которые очень нестабильны. О случившейся драке там она не упоминала. Не думаю, что [трагедия] произошла из-за человека, с которым был инцидент“, — говорит Ирина.

По словам Иры, любовь к экстриму, на которую обращала сегодня внимание победительница „Пацанок“ Кира Медведева, тоже не могла иметь отношения к трагедии. Она отметила, что никогда и не замечала за Юлией подобных увлечений: „У Юли не было любви к высоте никогда. Ничего подобного она мне не рассказывала. Она любила скорость, но в пределах разумного. Максимум, [что она могла], — в пьяном состоянии покататься на перилах лестниц“.

Истинной же причиной смерти подруга Юлии считает суицид. По ее словам, повлиять на такой шаг мог тяжелый период в жизни, связанный как с отношениями, так и с общественной травлей: „Я считаю, [то, что с ней произошло], — не случайность. „Замешанных недоброжелателей“ в этой истории нет. Юля была сильной и целеустремленной и всегда добивалась, чего хотела. Если она что-то решала, выполняла обязательно. Она не кричала о суициде, но совершить его могла. Неприятие и осуждение со стороны сыграли немалую в этом роль“.