Шоубиз
22.08.2023, 13:00

Рианна родила второго сына

 
USA-MET BALL/
USA-MET BALL/
ФОТО: ANDREW KELLY | REUTERS

Издание TMZ со ссылкой на внутренние источники сообщает, что американская певица Рианна стала мамой во второй раз — причём ещё в начале августа, но особо не афишировала радостное событие.

Источники, цитируемые TMZ, утверждают, что ребенок родился 3 августа в Лос-Анджелесе, а его имя начинается на букву „Р“.

В феврале 2023 года появились первые сообщения о беременности Рианны вторым ребенком.

Ранее, 13 мая 2022 года, американская певица стала мамой впервые. В январе прошлого года журнал People сообщил, что Рианна ожидает ребенка от своего партнера, рэпера A$AP Rocky. В ноябре 2020 года стало известно, что пара начала встречаться после многолетней дружбы.

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