Рианна родила второго сына

Источники, цитируемые TMZ, утверждают, что ребенок родился 3 августа в Лос-Анджелесе, а его имя начинается на букву „Р“.

Ранее, 13 мая 2022 года, американская певица стала мамой впервые. В январе прошлого года журнал People сообщил, что Рианна ожидает ребенка от своего партнера, рэпера A$AP Rocky. В ноябре 2020 года стало известно, что пара начала встречаться после многолетней дружбы.