„Я больше не буду“: Моргенштерн просится обратно в Россию

Моргенштерн считает, что в российском бизнесе есть „человечность“, в то время как американский — продукт „чистейшего капитализма“.

„Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться [делать музыку] на Америку. Я хочу снова создавать песни для наших людей с душой. Надеюсь, что за время своей эмиграции, я еще не потерял связь с нашими людьми, эту душу“, — обратился в ролике к россиянам Моргенштерн.