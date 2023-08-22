„Я больше не буду“: Моргенштерн просится обратно в Россию(16)
Рэпер Алишер Моргенштерн признался, что его разочаровал шоу-бизнес в США после недавнего фита с Rich The Kid, поэтому он планирует вернуться на российский музыкальный рынок. Об этом музыкант заявил на своем YouTube-канале.
Моргенштерн считает, что в российском бизнесе есть „человечность“, в то время как американский — продукт „чистейшего капитализма“.
„Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться [делать музыку] на Америку. Я хочу снова создавать песни для наших людей с душой. Надеюсь, что за время своей эмиграции, я еще не потерял связь с нашими людьми, эту душу“, — обратился в ролике к россиянам Моргенштерн.
Он добавил, что скучает по России. „Может, однажды и вернусь, а пока попробую вернуться в российские чарты“, — подчеркнул рэпер.