Раймонд Паулс на прощание с умершей супругой не пустил даже Аллу Пугачеву

Еще в 2022 году музыкант был сильно обеспокоен состоянием жены. Тогда она перенесла операцию на ноге и долго не могла полностью восстановиться. Лана Пола страдала от болей, которые не позволяли ей нормально ходить. По этой причине артист отменял все свои публичные мероприятия, а если не получалось, то сразу после них спешил домой, нигде не задерживаясь.

4 августа внучка маэстро Анна Мария сообщила у себя в блоге, что бабушка ушла из жизни. Дату и время прощания с Ланой до последнего момента держали в тайне. Накануне стало известно, что Раймонд Волдемарович не пустил на панихиду Аллу Пугачеву. На прощании присутствовал очень узкий круг людей. Как сообщает латвийский журнал Privatā Dzīve, Алла Борисовна тоже хотела проводить Лану в последний путь, но Паулс выступил против.

Причина отказа Раймонда Волдемаровича кажется одновременно понятной и нет. Ведь, как пишут СМИ, Пугачева гостила в доме Паулсов за несколько дней до смерти женщины. Алла Борисовна не только общалась с маэстро, но и очень хорошо знала Лану. Известно также, что именно исполнительница хита „Миллион алых роз“ настояла на срочной госпитализации супруги композитора, когда она упала и получила серьезную травму. Вероятно, Паулс просто не захотел привлекать излишнее внимание прессы в столь печальный день. Ведь если бы Примадонна появилась на панихиде, здание непременно бы окружили репортреты и фотографы.

К гробу Полы допустили всего пять человек — самого композитора, его дочь Анете с мужем и внучек Анну Марию и Монику. Другим желающим попрощаться с Ланой, в том числе и Пугачевой, прислали уведомление о дополнительной церемонии. Она должна состояться после захоронения урны с прахом на Лачупском кладбище в Пардаугаве. Там же покоятся родители маэстро.