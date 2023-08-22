Пока Газманов публично занимается патриотизмом, его младший сын отдыхает в Монако

Филипп взял фамилию певца после того, как его мать Марина Муравьева развелась с Вячеславом Мавроди и вышла замуж за музыканта. Тогда ему было всего пять лет.

С раннего детства Филипп занимался музыкой и танцевал в „Непоседах“ — мог бы пойти по стопам отца и старшего брата Родиона, но всерьез увлекся спортом. А потом в его жизнь пришел бизнес. Сначала модельный — Филипп снимался для глянца, а после более серьезный.

На днях Газманов-младший опубликовал в личном блоге фотографию со швейцарским автогонщиком Ральфом Бошунгом. По всей видимости, они давние друзья. Победитель гонок серии GP3 также разместил этот снимок у себя и подписал: „Каждый раз, когда мы встречаемся в разных местах. Всегда рад, брат!“

Впрочем, совсем не это привлекло внимание интернет-пользователей, а место, где был сделан кадр, — Монако. Они отметили, что пока Олег Газманов запускает патриотические проекты, финансируемые за счет государственных грантов, его отпрыск тратит деньги за границей. И даже свои социальные сети ведет на английском языке.