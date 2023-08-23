„Геракл“ Кевин Сорбо считает, что его „задвинули“ в Голливуде из-за религиозных убеждений

„Было очень грустно, когда мои менеджер и агент говорили, что не могут больше найти мне работу и вообще работать со мной из-за того, что я христианин и консерватор“, — вспомнил Сорбо. Жена актёра Сэм добавила, что крупные соцсети наподобие Facebook и LinkedIn также удалили его аккаунты, отметив, что им просто „не понравилась правда“.