„Геракл“ Кевин Сорбо считает, что его „задвинули“ в Голливуде из-за религиозных убеждений
Актер Кевин Сорбо признался, что Голливуд в течение многих лет отказывал ему из-за религиозных и политических убеждений. Об этом звезда сериала „Удивительные странствия Геракла“ рассказал Fox News.
„Было очень грустно, когда мои менеджер и агент говорили, что не могут больше найти мне работу и вообще работать со мной из-за того, что я христианин и консерватор“, — вспомнил Сорбо. Жена актёра Сэм добавила, что крупные соцсети наподобие Facebook и LinkedIn также удалили его аккаунты, отметив, что им просто „не понравилась правда“.
„Я написал в Twitter: „Мне нужно больше теорий заговора, ведь все мои предсказания сбылись. Извинился ли Facebook передо мной, хотя я был прав? Нет, ведь правда слишком сложна для некоторых людей“, — рассуждает актёр.
В результате Кевин Сорбо вместе с женой создали свою собственную продюсерскую компанию Sorbo Studios, которая занимается производством семейных развлекательных фильмов.