ВИДЕО | Новый руководитель Русского театра Эстонии: „Политическую позицию не менял и всегда дружил со здравым смыслом“

„Я очень хотел стать частью этого театра, быть полезным этому театру, но и, конечно, это большая ответственность. От меня требуется быть не только актуальным режиссером, но и полезным руководителем“, – поделился своими мыслями Дмитрий.

Дмитрий Петренко рассказал, что путь к его назначению был тернист: „Была независимая комиссия, в состав которой входили и независимые эксперты, некоторых я видел первый раз в жизни, например – независимый драматург, композитор, также были и представители театра - директор театра, актриса“.

Художественный руководитель признался, что собеседование на должность было довольно сложным, но очень полезным, так как дало возможность понять совпадает ли его видение о дальнейшей судьбе театра с видением руководства. „Была такая проверка для обеих сторон: понимаем ли мы плюс минус одинаково, как должен развиваться театр, куда хотим идти и как мы видим роль русского театра в более широкой эстонской культуре“.

Дмитрий признался, что во время первого сезона, который начнется уже в конце августа, он будет жить на две страны, заканчивая свои дела и проекты в других местах, однако с мая он планирует уже полностью перебраться в Эстонию. Что касается эстонского языка – Дмитрий уже ознакомился с учебником и тот его слегка испугал, так как знакомых слов, как например, в учебнике французского, он для себя не нашел. Однако новый язык он учить собирается: „Человек должен знать язык той страны, где он собирается жить, работать. Это моя гражданская позиция“.

Что касается амбициозных целей на новом рабочем месте – Дмитрию Петренко важно, чтобы театр в Эстонии был частью более широкой эстонской культуры, а не узконаправленной этнической культурой. „Меняется мир, меняется ситуация, в том числе политическая ситуация, меняется культура, и моя цель заключается в том, чтобы Русский театр Эстонии стал заметным и важным игроком эстонской культуры“.