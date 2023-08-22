СМИ: муж Алсу ушел от нее к Виктории Лопыревой

„Пока все думали, что похожие фото Алсу и Насти Решетовой — не случайность, Ян Абрамов увлекся белокурой легендой Дубая. На „В“ начинается, на „Лопырева“ заканчивается“, — загадывают несложную загадку в блоге.

Ни Виктория, ни Алсу или Ян эту информацию пока никак не прокомментировали. Однако слухи о разладе в семье певицы и изменах ее мужа ходят уже несколько месяцев. Алсу не опровергает и не подтверждает их, однако подогревает интерес к этой теме, публикуя фото с неизвестным мужчиной и позируя в одиночестве на свадьбах друзей. А несколько дней назад артистка отправилась в Лондон без мужа, но с двумя дочками.

Поклонники считают, что Абрамов уже не живет с семьей.

Несколько недель назад Алсу вышла в свет без обручального кольца, и тогда комментировать произошедшее пришлось уже ее концертному директору: „Никакого разлада не произошло, но я это не комментирую <...> Я думаю, кроме нее самой или ее супруга, вряд ли кто-то вам даст комментарий, который касается их личной жизни. Поверьте, там все в порядке“.

Алсу и Ян Абрамов всегда считались одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, они женаты с 2006 года. Супруги воспитывают троих детей. Их старшей дочери Сафине 16 лет, младшей Микелле 15 лет, а сыну Рафаэлю 6 лет.

Последним же „официальным“ спутником Виктории Лопыревой был бизнесмен Игорь Булатов. Их роман начался, когда мужчина еще был женат на Татевик Карапетян, воспитывал двух детей и работал на высокой должности в компании ее отца. В 2019 году Виктория родила от Игоря сына Марка Лионеля. А уже в этом году появилась информация о расставании пары.