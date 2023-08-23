ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ | „Не происходит вытирания заднего места российским паспортом“: Максим Покровский об иммиграции, статусе иноагента и концертах в Эстонии(2)
23 и 24 августа в городе Йыхви стартует первый международный антивоенный фестиваль независимого кино, который открывает популярная группа „Ногу Свело!“. Лидер группы Максим Покровский откровенно поговорил с журналистом RusDelfi, прибыв в студию редакции прямиком с трапа самолета.
В Эстонии
Последний раз в Эстонии Максим Покровский был в 2018 году с юбилейным концертом. Группа „Ногу Свело!“ отметила тогда в Таллинне 30-й день рождения.
Максим рассказал, что на тот момент он давно не был в Таллинне и ему хотелось освежить в памяти воспоминания о городе, поэтому он пошел гулять по столице с Артемием Троицким, хоть и не любит никуда выходить перед концертом, потому что на сцене надо быть бодрым и свежим. „Прекрасное чувство, горько прекрасное: полученная шенгенская виза, выезд в хороший мир, где с тобой пока еще говорят на том языке, на котором ты говорил с рождения, теплые воспоминания о постсоветской истории“.
Говорит, что о городе запомнилось только хорошее, но погодка была так себе: „Стандартные человеческие вещи: Старый город, что еще может сказать человек, который давно не был в Таллинне?! Хотели, но не успели зайти в какой-то из „бирхаусов“ – отведать свиных ушек. Концерт был хороший, очень теплый. Деталей я не вспомню, было бы не очень хорошо сейчас взять и выдумывать, я помню, что это был очень хороший успешный концерт“.
В этот раз в Эстонии группу „Ногу Свело!“ ждет очень насыщенная программа, но, к сожалению, во время перелетов Максим простудился: „Я прилетел в Эстонию с чувством животного страха, это никак не связано с тем, что происходит в мире, просто я болею, а когда болеешь и кашляешь – сложно работать, а у нас очень насыщенная программа. Это чувство просто забивает все остальные“.
Об иммиграции, России и статусе „иноагента“
Покровский поделился мыслями и про иммиграцию, и про статус „иноагента“, и про то, что не считает его особенным знаком отличия и не гордится таким назначением.
„Мы с группой сделали многое, чтобы быть частью этого мира. Мы что-то оставили на долгое время, навсегда. Не стоит гневить боженьку, все-таки что-то хорошее мы тоже приобрели: хороших людей, хорошие связи, хорошее общение. Например, моя жена Таня вчера в дорогу из трех паспортов взяла два – те, которые ей больше всего пригодятся, а какой не взяла - догадайтесь сами“, – поделился Максим мыслями об иммиграции.
„Раньше я ездил в Россию: до ковида и отравления Навального – чаще, после, соответственно, меньше, но я ездил туда очень много. Гордо говорил, что стоял двумя ногами на двух разных континентах, имел две точки опоры, теперь точно так же могу гордо и борзо говорить, что второй точкой опоры теперь стала Европа, но второй не по значимости, – рассказывает Покровский. – С момента начала войны в Украине, именно с этого момента, я формально считаю себя в глубокой иммиграции“.
Иноагент
Артист поделился мыслями о нашумевшем статусе иноагента. Он говорит, что это не доставляет ему никаких особых проблем, так как он никак финансово не связан с Россией, однако подобный статус он принимать отказывается и борется в российском суде за его снятие: „Я его никаким почетным не считаю, у нас в семье принято идиотизму противопоставлять какие-то разумные, публичные и юридические действия. У нас это не отнимает много сил, у нас хорошие юристы, но система должна понимать нашу позицию, а если у нас будет возможность дойти до каких то высоких инстанций – мы дойдем. Мы совершенно не должны молчать и должны показывать миру – пусть даже в своих скромных масштабах, что мы не согласны с этой системой, мы не играем по ее правилам“.
Тоска по родине?
„Не происходит вытирания заднего места российским паспортом. В России и за ее пределами осталось какое-то количество порядочных людей, которые очень переживают, и людей, которым, как выяснилось, мы нужны. По этим людям я в той или иной степени скучаю. Если говорить о том, какие чувства я испытываю к России, то я явно не катаюсь по полу, не обливаюсь слезами и не посыпаю голову пеплом. Есть конкретные места, где просто хочется быть, где душа, сердце, где больше сотни хвойных деревьев, посаженных собственными руками, но ты же не выкопаешь этот участок и не перенесешь его никуда – он тесно привязан не только к территории и кадастровому номеру, он тесно привязан к менталитету – к тем людям, которые вокруг, поэтому говорить, что скучаю – нет, все хорошо“.
Концерт в Йыхви
Концерты группы „Ногу Свело!“ пройдут в Йыхви 23 и 24 августа, первый концерт будет дан в кирхе Михкеля, а второй состоится на площади города.
„Я не жду какого-то особенного слушателя, пусть люди придут: пусть придут те, кому захочется, пусть придут те, кому не лень, пусть придут те, которые услышат звуки и заглянут из любопытства. Мы же люди и играем для людей. Пускай придут все люди. Если зайдут украинцы - нам особенно будет приятно. Пусть зайдут эстонцы, не русскоговорящие. Мы зовем в наших официальных приглашениях всех, кто может легально здесь присутствовать, всех, кому хорошо на этой земле, кого эта земля приняла, кто принимает эту землю. Разумеется, ваших балтийских соседей. Не русскоговорящих нам видеть очень интересно, просто потому, что у нас сейчас такой период в жизни, поэтому всем – добро пожаловать“, – пригласил на концерт Максим Покровский.
Премьера
Ко Дню независимости Украины „Ногу Свело!“ подготовили новую песню под названием „Украина“, которая при благополучном стечении обстоятельств будет исполнена Максимом полностью на украинском языке в Йыхви: „Меня ждет весьма серьезное испытание, я перешел на украинский язык в этой песне. Мы готовим ее к 24 числу, уже почти подготовили. Сейчас последние штрихи наносятся на работу. Теперь я ее не могу петь по-русски, и не потому, что не хочу, а потому, что я полностью перешел на новый ритм в вокальной партии. У меня на концертах будет много задач – как я исполню их, я не знаю“.