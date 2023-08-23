ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ | „Не происходит вытирания заднего места российским паспортом“: Максим Покровский об иммиграции, статусе иноагента и концертах в Эстонии

В Эстонии

Последний раз в Эстонии Максим Покровский был в 2018 году с юбилейным концертом. Группа „Ногу Свело!“ отметила тогда в Таллинне 30-й день рождения.

Максим рассказал, что на тот момент он давно не был в Таллинне и ему хотелось освежить в памяти воспоминания о городе, поэтому он пошел гулять по столице с Артемием Троицким, хоть и не любит никуда выходить перед концертом, потому что на сцене надо быть бодрым и свежим. „Прекрасное чувство, горько прекрасное: полученная шенгенская виза, выезд в хороший мир, где с тобой пока еще говорят на том языке, на котором ты говорил с рождения, теплые воспоминания о постсоветской истории“.

Говорит, что о городе запомнилось только хорошее, но погодка была так себе: „Стандартные человеческие вещи: Старый город, что еще может сказать человек, который давно не был в Таллинне?! Хотели, но не успели зайти в какой-то из „бирхаусов“ – отведать свиных ушек. Концерт был хороший, очень теплый. Деталей я не вспомню, было бы не очень хорошо сейчас взять и выдумывать, я помню, что это был очень хороший успешный концерт“.

В этот раз в Эстонии группу „Ногу Свело!“ ждет очень насыщенная программа, но, к сожалению, во время перелетов Максим простудился: „Я прилетел в Эстонию с чувством животного страха, это никак не связано с тем, что происходит в мире, просто я болею, а когда болеешь и кашляешь – сложно работать, а у нас очень насыщенная программа. Это чувство просто забивает все остальные“.

Об иммиграции, России и статусе „иноагента“

Покровский поделился мыслями и про иммиграцию, и про статус „иноагента“, и про то, что не считает его особенным знаком отличия и не гордится таким назначением.