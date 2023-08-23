ВИДЕО | Роман Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лед

На льду спортсмен появился не один — он принял участие в шоу вместе со своей супругой и верным другом Оксаной Домниной. Пока Роман Костомаров был без коньков и прошелся по льду в кроссовках. Но это уже большое достижение для него!

А ведь еще несколько месяцев назад 46-летний фигурист буквально находился на грани жизни и смерти из-за тяжелой формы пневмонии. Во время болезни у Романа возникли серьезные осложнения, которые привели к некрозу тканей и, как следствие, ампутации конечностей.

Долгое время о состоянии Романа Костомарова ходило много слухов. Сейчас он старается активно вести личный блог и рассказывать обо всем подписчикам сам. В частности, фигурист публикует кадры с личных тренировок. И все это время рядом с ним верная спутница Оксана Домнина.



